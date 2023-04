Vor den Nazis geflohen

Neue Gedenktafeln erinnern im Waldstraßenviertel an jüdische Mitbürger

Sie erinnern an jüdische Leipziger Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in den 1930ern vor dem Nazi-Regime ins Ausland flohen: Am Montag haben der Bürgerverein Waldstraßenviertel und das Ariowitsch-Haus fünf Gedenktafeln eingeweiht. Die Enthüllung barg ein unerwartet kniffliges Problem.