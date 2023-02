﻿ Nicht mehr sicher: Stadt Leipzig lässt Gustav-Esche-Brücke neu bauen

Leipzig. Ab Dezember diesen Jahres soll die Gustav-Esche-Brücke im Leipziger Nordwesten neugebaut werden. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit. An der Überquerung zwischen Auensee und Auwald sind in den 92 Jahren seit Fertigstellung erhebliche Schäden entstanden.

Die Brücke über die Luppe sei nach Informationen der Stadt „in sehr schlechtem Bauzustand, eine Instandsetzung jedoch nicht wirtschaftlich möglich.“ An ihr wurden bereits Risse im Beton, Rost an der Bewahrung und viel Feuchtigkeit im Unterbau festgestellt. „Durch die starke Nutzung ist die Bausubstanz verschlissen, so dass dauerhaft die Verkehrssicherheit der Brücke nicht mehr gegeben ist,“ heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Millionteures Bauprojekt

Die Gustav-Esche-Straße ist jedoch eine viel befahrene Straße. Für das Jahr 2030 werden durchschnittlich 22.470 Kfz erwartet, informiert die Stadt. Damit dieser Verkehr zwischen Leutzsch und Wahren gewährleistet werden kann, soll die Brücke nun erneuert werden. Für den Neubau ist eine zweispurige Fahrbahn, ein gemeinsamer Geh- und Radweg auf östlicher Seite sowie ein Gehweg mit separatem Radfahrstreifen auf westlicher Seite vorgesehen. 13,4 Millionen Euro veranschlagt die Stadt für das Bauprojekt. Über den Bau- und Finanzierungsbeschluss entscheidet demnächst der Stadtrat.

Mehr Bauarbeiten an Leipzigs Brücken

In der Bauphase wird der Verkehr über eine Behelfsbrücke östlich der Gustav-Esche-Straße geführt werden, heißt es. Die Arbeiten sollen bis zum Frühjahr 2026 fertiggestellt werden.  Bereits seit Sommer 2022 laufenden die Bauarbeiten für die kleine Gustav-Esche-Brücke II. Außerdem ist im kommenden Jahr auch eine Erneurung der Leutzsch-Wahrener Brücke über die Nahle in Planung, die sich ebenfalls in schlechtem Zustand befinde, kümdigt die Stadt an.