﻿Nosferatu-Spinne in Leipzig entdeckt

Leipzig. In Gohlis ist kürzlich erneut eine Nosferatu-Spinne (Zoropsis spinimana) gefunden worden. Das bestätigte Robert Klesser vom Naturkundemuseum Leipzig. Der Arachnologe konnte bereits im Januar 2021 diesen achtbeinigen Neubürger in unseren Gefilden nachweisen – erstmals in Sachsen. Die Spinne wurde damals von einem Wissenschaftler der Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur im Keller seines privaten Hauses entdeckt, der sie ins Museum brachte. Später wurden in jener Straße in Schleußig weitere Nosferatu-Spinnen entdeckt.

Diese Nosferatu-Spinne, gefangen in einem Keller in Schleußig, ist der erste Nachweis des Tieres in Sachsen. Mittlerweile ist sie im Naturkundemuseum Leipzig präpariert worden. © Quelle: André Kempner

Spinnen-Experte muss viele Anfragen beantworten

Was ist eigentlich aus dem Erstfund geworden? „Die Spinne hat noch lange bei mir gelebt. Ich habe sie gefüttert wie mein Haustier, und beobachtet, weil sie trächtig war. Mich hat interessiert, wie oft sie mit einer Befruchtung Eier legen kann. Sie hat dreimal einen Kokon gebaut und weit über 100 Eier abgelegt.“ Inzwischen sei sie gestorben und Bestandteil der Sammlung. Nachfahren wurden damals nicht gezüchtet, die Eier eingefroren.

Solche Belege werden in der Sammlung für Wissenschaftler und ihre Forschungen bereitgehalten. Dabei stößt vor allem die Nosferatu-Spinne auf viel Interesse, da sie einen zweifelhaften Ruf besitzt, der laut Klesser allerdings nicht gerechtfertigt ist. Den Arachnologen aus dem Naturkundemuseum, mittlerweile auch Ansprechpartner für Neobiota-Nord, erreichen viele Anfragen. „Viele machen sich Sorgen. Sie denken, sie haben eine Nosferatu-Spinne entdeckt, die beißen kann.“ Sie schicken sogar ein Foto mit, doch der Experte kann meist schnell Entwarnung geben. Anders als in Süddeutschland, wo das Tier nahezu täglich gesichtet wird, kommt die Nosferatu-Spinne in unserer Region eher selten vor. „In Sachsen ist sie nur in wenigen Fällen nachgewiesen.“ Ursprünglich beheimatet ist der Achtbeiner im Mittelmeerraum und in Nordafrika. 2005 tauchte diese eindrucksvolle Art – Weibchen erreichen immerhin Spannweiten von gut sechs Zentimetern – erstmals in Südwestdeutschland auf.

Kaum Gefahr durch Nosferatu-Spinne

Eine Gefahr geht von ihr aber nicht wirklich aus. Die Nosferatu-Spinne sei zwar eine der wenigen Spinnenarten in Deutschland, die die menschliche Haut durchdringen und somit eine Bisswirkung erzielen kann. Dabei sehen die Tiere die Menschen allerdings nicht als Beute an. Sie ergreifen meist lieber die Flucht. Zu Bissen kommt es nur dann, wenn sich die Spinne bedroht fühlt und keinen Ausweg mehr sieht. Ihr Biss werde ähnlich eines leichten Bienenstichs beschrieben, Todesfälle sind nicht bekannt. Spinnen seien nur für Insekten giftig. Nur die wenigsten schaffen es, die Haut eines Menschen mit ihren Giftklauen (Chelizeren) zu durchdringen.

Robert Klesser betreut im Naturkundemuseum Leipzig die Sammlung mit 320 000 wirbellosen Tieren. © Quelle: André Kempner

Im Übrigen ist die Nosferatu-Spinne keine invasive Art, da sie heimische Ökosysteme kaum empfindlich stört. „Es gibt Arten, die hier eingeschleppt worden sind. Doch negative Auswirkungen für die heimische Natur kenne ich dabei von keiner Spinne“, so Klesser. Hausdornfinger, eine Zitterspinne, die Gewächshausspinne, eine in Baumärkten und Gewächshäusern verbreitete Springspinne, sowie die Riesenkrabbenspinne seien inzwischen keinesfalls selten. „Es wird relativ viel eingeschleppt. Aber viele nimmt man gar nicht wahr, weil die Tiere für uns nicht problematisch sind.“ Der Ammendornfinger, die auch durchbeißen kann, sei inzwischen ebenfalls weit verbreitet.

Experte erforscht Genetik mit Spinnen

In Deutschland gibt es rund 1000 verschiedene Spinnenarten. Gibt es eigentlich von der Spinnen-Zählung, zu dem die Observation.org im Rahmen des Bioblitz 2022 für November ausgerufen hatte, neue Erkenntnisse? "Spinnen im November zu zählen, ergibt keinen Sinn. Da sind die Insekten und somit die Nahrung und Vegetation weg", widerspricht der Experte. Daher seien da auch wenig Ergebnisse zu erwarten. "Die besseren Monate sind Juni bis August". Früher im Jahr sei ebenso wenig hilfreich, da sich die Jungtiere verschiedener Arten extrem ähnlich sehen. Spinnen seien inzwischen gut erforscht. Zu ihnen werde viel wissenschaftlich publiziert. "Wegen ihrer Gifte sind sie auch pharmazeutisch interessant, ebenso wie für die Verhaltensbiologie."

Klesser, der die Sammlung mit 320 000 wirbellosen Tieren im Museum betreut, forscht selbst auch. „Ich mache viel Genetik mit Spinnen. So untersuche ich beispielsweise, wie Arten in bestimmte Gebiete kommen. Das sieht man anhand der Mutationen“, erklärt der 38-jährige Biologe.

