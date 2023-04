Es ist Osterfeiertag und Sie haben ein gesundheitliches Problem? LVZ.de hat einen Überblick zu kinderärztlichen und zahnärztlichen Notdiensten, Apotheken und Notaufnahmen in Leipzig bis Ostermontag zusammengestellt.

Wo finden die Leipziger medizinische Hilfe am langen Wochenende?

Wo finden Menschen in Leipzig medizinische Hilfe am Osterwochenende?

Notdienste an den Feiertagen

Leipzig. Wer am langen Osterwochenende einen Notarzt, ein Medikament aus der Apotheke oder einen tierärztlichen Bereitschaftsdienst für ein Haustier benötigt, der schaut in den Überblick zu diensthabenden Notdiensten von Karfreitag bis Ostermontag in Leipzig und Zwenkau.

Ärztliche Bereitschaft unter 116117

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist außerhalb der üblichen Sprechzeiten feiertags, samstags und sonntags von 7 bis 7 Uhr des Folgetages zu erreichen. Unter der bundeseinheitlichen Rufnummer 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl!) bekommen Sie fachärztliche Bereitschaftsdienste für Chirurgie, Augenheilkunde und Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen in Ihrer Nähe genannt. Es werden dringende Hausbesuche vermittelt und Infos zu diensthabenden Praxen vor Ort herausgegeben.

Achtung: Hör- und sprachgeschädigte Menschen können Ihre Anfragen an folgende Nummer faxen: (0341) 23493 299.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen wie Bewusstlosigkeit, akute Blutungen oder starke Herzbeschwerden wählen Sie den Notruf 112!

Allgemeinarzt zu Ostern in Leipzig

Klinikum St. Georg Delitzscher Str. 141, Haus 16: Mi., Sa., So., Feiertage 9-19 Uhr.

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Universitätsklinikum Tel. 116117, Liebigstr. 22, Haus 7.1 (im Untergeschoss): Sa., So., Feiertage 9-22 Uhr.

Diakonissenkrankenhaus Georg-Schwarz-Str. 49: Sa., So., Feiertage 9-19 Uhr.

Allgemein-Chirurgische Bereitschaftsdienstpraxis Reudnitz-Thonberg Tel. 0341 963670, Riebeckstr. 65: Sa., So., Feiertage 8-22 Uhr.

Kinderarzt zu Ostern in Leipzig

Universitätsklinikum Tel. 0341 9726242, Liebigstr. 20a, Haus 6: 24 Stunden.

Robert-Koch-Klinikum Tel. 0341 4231331, Nikolai-Rumjanzew-Str. 100: 24 Stunden.

Praxis Reudnitz-Thonberg Tel. 0341 2158590, Riebeckstr. 65: Sa., So., Feiertage 8-13 Uhr.

Klinikum St. Georg Tel. 0341 9093404, Delitzscher Str. 141, Haus 16: Sa., So., Feiertage 9-19 Uhr.

Augenarzt zu Ostern in Leipzig

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Universitätsklinikum Tel. 116117 (ohne Vorwahl, kostenfrei) Liebigstr. 12, Haus 1: Sa., So., Feiertage 9-20 Uhr.

Augenklinik am Universitätsklinikum Leipzig Tel. 0341 9721696, Liebigstr. 12, Haus 1: Sa., So., Feiertage 22-9 Uhr.

HNO-Arzt zu Ostern in Leipzig

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Universitätsklinikum Tel. 116117 (ohne Vorwahl, kostenfrei), Liebigstr. 12, Haus 1: Sa., So., Feiertage 9-20 Uhr.

HNO-Klinik am Universitätsklinikum Leipzig Tel. 9721814, Liebigstr. 12, Haus 1: Sa., So., Feiertage 22-7 Uhr.

Notaufnahme zu Ostern in Leipzig

Universitätsklinikum Tel. 0341 9717800, Paul-List-Str. 27: 24 Stunden.

Klinikum St. Georg Tel. 0341 9093404, Delitzscher Str. 141.

Helios-Park-Klinikum Tel. 0341 8642445, Strümpellstr. 41.

Diakonissenkrankenhaus Tel. 0341 4445010, Georg-Schwarz-Str. 49.

St.-Elisabeth-Krankenhaus Tel. 0341 39596300, Biedermannstr. 84.

Brustschmerz-Ambulanz

Herzzentrum Tel. 0341 865252222, Strümpellstr. 39.

Klinikum St. Georg Tel. 0341 9092330, Delitzscher Str. 141: 24 Stunden.

Universitätsklinikum Tel. 0341 9712433, Liebigstr. 20: 24 Stunden.

Akutdialyse an Ostern in Leipzig

Notaufnahme Klinikum St. Georg Tel. 0341 9093404, Delitzscher Str. 141

Zahnärzte bis Ostermontag in Leipzig und Zwenkau

Karsamstag bis Ostermontag in Leipzig: Die Sprechzeiten sind jeweils 9-11 und 19-21 Uhr. Bei Notfällen melden Sie sich telefonisch bis 7 Uhr des Folgetages.

Samstag:

AllDent Zahnzentrum MVZ Tel. 0341 2382180, 04109 Leipzig, Petersstr. 32-34.

Zahnmedizinische Versorgungszentren Tel. 0341 9022754, 04159 Leipzig, Yorckstr. 56.

Sonntag:

AllDent Zahnzentrum MVZ Tel. 0341 2382180, 04109 Petersstr. 32-34.

Witali Wohlstein Tel. 0341 9123127, 04129 Leipzig, Wittenberger Str. 38.

Montag:

AllDent Zahnzentrum MVZ Tel. 0341 2382180, 04109 Leipzig, Petersstr. 32-34.

Dr. Fady Thaher Tel. 0341 4219823, 04209 Leipzig, Am Kirschberg 5.

Karsamstag in Zwenkau: Sprechzeiten 9-11 und 16-17 Uhr: Dr. Philipp Weber Tel. 034343 51391, 04565 Regis-Breitingen, Goethestr. 31.

Ostersonntag/Ostermontag in Borna: Sprechzeit 9-11 Uhr: BAG Dr. Tino Schütz/Julius Schmidtke Tel. 03433 903962, 04552 Borna, Altenburger Str. 13.

Öffnungszeiten der Apotheken in Leipzig bis Ostermontag

Karsamstag 18 Uhr bis Ostersonntag 8 Uhr:

Europa-Apotheke Tel. 0341 6870164, 04317 Leipzig, Dresdner Str. 78-80.

Hainbuchen-Apotheke OHG Tel. 0341 259310, 04329 Leipzig, Waldkerbelstr. 12.

McMedi- Apotheke Tel. 0341 3082623, 04277 Leipzig, Bornaische Str. 23.

Nord-Apotheke Gohlis-Arkaden Tel. 0341 5649455, 04155 Leipzig, Georg-Schumann-Str. 50.

Salinen-Apotheke Tel. 0341 4240661, 04209 Leipzig, Dahlienstr. 22.

Ostersonntag 8 Uhr bis Ostermontag 8 Uhr:

Albert-Schweitzer-Apotheke Tel. 0341 9214659, 04349 Leipzig, Lidicestr. 5.

Apotheke am Ratzelbogen Tel. 0341 4227227, 04205 Leipzig, Kiewer Str. 5.

Grassi-Apotheke Tel. 0341 91998877, 04103 Leipzig, Johannisplatz 1.

Viktoria-Apotheke Tel. 0341 8614229, 04299 Leipzig, Ferdinand-Jost-Str. 44.

Ostermontag 8 Uhr bis Dienstag 8 Uhr:

Apotheke am Stern Tel. 0341 3339880, 04277 Leipzig, Bornaische Str. 109.

Arnika-Apotheke Tel. 0341 8617623, 04299 Leipzig, Holzhäuser Str. 81.

Domos-Apotheke Tel. 0341 4219103, 04209 Leipzig, Stuttgarter Allee 10.

Wilhelm-Tell-Apotheke Tel. 0341 5861250, 04155 Leipzig, Georg-Schumann-Str. 103-111.

Tierärztlicher Notdienst zu Ostern in Leipzig

Notdienst der Leipziger Tierarztpraxen: Sa., So., Feiertage 8-20 Uhr unter Tel. 0341 94679466. Sie werden dann mit der diensthabenden Praxis verbunden. Alle Infos finden Sie hier!

Kleintierpraxis mit Notdienst: Sa., So., Feiertage 8-22 Uhr: Tel. 0171 7514405 und Tel. 0341 468468. Alle Infos hier!