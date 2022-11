﻿Notenspur veranstaltet Festival mit Gästen aus Frankreich und Italien

Leipzigs Verein Notenspur ermöglicht wieder Begegnungen junger Musiker aus Frankreich, Italien und Deutschland. Eine erste Hörprobe wird am Mittwoch in der Nikolaikirche geboten.

Leipzig. Leipzigs Notenspur richtet gerade ein Festival Europäischer Notenspuren mit einem internationalen Bach-Akademie-Orchester in der Messestadt aus. Höhepunkt wird das Abschlusskonzert am 18. November um 19.30 Uhr in der Alten Börse sein. „Die Unruhen und Zerwürfnisse der heutigen Zeit zeigen mehr denn je, wie wichtig es ist, unterschiedliche Stimmen zusammenzubringen und ein gemeinsames Ziel anzustreben“, sagt Werner Schneider, der Vorsitzende des Vereins Notenspur.