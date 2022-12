Die Leipziger Polizei war auch am gestrigen Montag mit vielen Beamten im Einsatz, um bei den Montagsdemonstrationen Zusammenstöße von Demonstranten und Gegendemonstranten zu verhindern.

In Leipzig ist die Zahl der Demonstranten am Montag erneut gesunken. Nach 500 in der Vorwoche zogen diesmal nach Polizeiangaben nur noch knapp 400 Menschen um den Ring. Vor einigen Wochen waren es noch 1500.

