Energiekostendeckel für alle? Oberbürgermeister Jung beantwortet Bürgerfragen

Heulende Sirenen und Handy-Alarm: So lief der Probewarntag in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben

Um elf Uhr wurde es am Donnerstag laut in Nordsachsen. Zum bundesweiten Warntag am 8. Dezember gingen in den Städten und Gemeinden die Sirenen los, außerdem bekamen viele Menschen Warnungen aufs Handy. Wie hat das funktioniert?