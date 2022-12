Energiekostendeckel für alle? Leipzigs Oberbürgermeister Jung beantwortet heute Bürgerfragen

Wie kommen die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung in dieser Energiekrise tatsächlich bis in die Privathaushalte? Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) will heute bei einer digitalen Sprechstunde Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten.