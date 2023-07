Leipzigs Oberbürgermeister Jung und seine Frau Ayleena erneuern Eheversprechen

Leipzig. Ein schöner Spätsommertag soll es gewesen sein: Der 3. September 2016, als die Jungs sich erstmals das Ja-Wort gaben. Fast sieben Jahre später haben Ayleena und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) jetzt ihre Eheversprechen erneuert, wie Ayleena Jung über Instagram bekannt gab. Das Wetter war dieses Mal zwar eher durchwachsen – aber alte Liebe rostet bekanntlich nicht.

Auf dem Foto, das Ayleena Jung am Sonntagabend gepostet hat, ist das Ehepaar zu sehen: Burkhard im cremefarbenen Sommeranzug und Ayleena im kurzen, weißen Kleid. Zu dem Foto schreibt Ayleena Jung: Das Paar feiere seine Ehe, „denn es ist in all den Jahren kraftvoller, schöner und stärker geworden.“ Über Instagram gab es allerlei Glückwünsche.

Trauung der Jungs in der Leipziger Nikolaikirche

Die Hochzeit des Paars vor fast sieben Jahren fand in der Nikolaikirche statt. Auch damals war Jung schon Oberbürgermeister. Nach der Trauung mit einigen bekannten Gästen aus Politik und Kultur, von Ministerinnen zu Popstars wie Sebastian Krumbiegel, feierten die Jungs im Anschluss eine intime Sommerfeier mit circa 50 Gästen.

OBM-Wahl 2020 in Leipzig. Burkhard Jung SPD geht mit seiner Frau Ayleena wählen. © Quelle: Andre Kempner

Für beide Jungs ist es die zweite Ehe. Burkhard Jung war 34 Jahre lang mit seiner ersten Frau verheiratet, mit der er vier erwachsene Kinder hat. Seine Tochter Alissa ist eine bekannte Schauspielerin. Die Yogalehrerin Ayleena Jung war in erster Ehe mit einem Handballer des SC DHfK verheiratet. Auch sie hat eine Tochter aus erster Ehe. 2018 konnten sich Leipzigs Oberbürgermeister und seine Frau über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter freuen.

