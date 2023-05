Die ersten drei Leipziger Schulhöfe sind ab sofort nachmittags und am Wochenende für jedermann geöffnet. Weitere sollen folgen. Damit werden in der Stadt, die sich immer mehr verdichtet, zusätzliche Flächen für Sport, Spiel und Bewegung angeboten.

Leipzig. Wenn die Schule aus ist, stürmen die Kinder normalerweise schnell von dannen. Vielleicht kommen sie aber später noch mal wieder – zum Bolzen, Klettern oder einfach, um sich zu treffen. Die ersten drei Leipziger Schulen öffnen ihre Schulhöfe jetzt für die Öffentlichkeit, an Wochentagen nachmittags von 17 bis 20 Uhr, an Wochenenden und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. „Die Freiräume in der Stadt schwinden. Warum sollte man einen neuen Bolzplatz bauen, wenn es ganz in der Nähe schon einen gibt?“, nennt Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus (Bündnis 90/Die Grünen) die Überlegung der Stadt.