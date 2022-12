﻿Hauptbahnhof Leipzig: Diese Geschäfte öffnen Silvester und Neujahr

Wer mit einem vollen Kühlschrank in das neue Jahr starten möchte, wird im Leipziger Hauptbahnhof fündig. Wann welche Supermärkte geöffnet haben und wo sie dort sonst noch einkaufen können.

Leipzig. Wer zu Silvester plötzlich vor einem leeren Kühlschrank steht, muss nicht verzweifeln: Viele Geschäfte in Leipzig sind am Samstag noch geöffnet – allerdings oft mit besonderen Öffnungszeiten. Am Sonntag bleiben fast alle Läden jedoch geschlossen. In den Promenaden am Hautbahnhof gibt es einige Ausnahmen. Die LVZ hat zusammengestellt, wo Sie zu Silvester und Neujahr einkaufen gehen können.