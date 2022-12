﻿Hier können Sie zu Silvester und Neujahr Lebensmittel kaufen

Viele Geschäfte bleiben auch 2023 am 1. Januar geschlossen. Die LVZ hat zusammengestellt, wo Sie Neujahr trotzdem einkaufen können.

Leipzig. Wer vor lauter Aufregung um den Jahreswechsel vergisst, vor dem 1. Januar nochmal einzukaufen, muss nicht verzweifeln: An Tankstellen, Kiosken und in einigen Geschäften in Leipziger Hauptbahnhof können Sie auch am Feiertag Lebensmittel kaufen.