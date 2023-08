﻿Geschützte Art: Für Ökolöwe Bebauung am Bürgerbahnhof Plagwitz unmöglich

Leipzig. Umweltverbände und Anwohnerinitiativen machen schon im Vorfeld mobil: Am Dienstag, 29. August, soll eine neue Runde der Bürgerbeteiligung zum Grünen Bahnhof Plagwitz starten. „Aufgrund der erwarteten großen Resonanz“, teilte die Stadtverwaltung Leipzig am Freitag mit, werde die Veranstaltung nun in der Schule am Grünen Gleis stattfinden. Der Beginn dort sei 18 Uhr. Der Zugang erfolge über die Baumannstraße 13/Rolf-Axen Straße.

Der Beteiligungsprozess zum Bebauungsplan Nummer 380.2 „Grüner Bahnhof Plagwitz Nordteil/West“ werde in moderierten Formaten gestartet, erläuterte die Verwaltung weiter. Um dieses Gelände konkurrieren verschiedene Nutzungen und Ideen miteinander. Sie reichen von Gewerbe über Wohnraum, kulturelle Flächen bis zum Wunsch, die öffentliche Parkanlage zu erweitern. „Später sollen in Workshops Verhandlungsspielräume ausgelotet und Entwicklungsoptionen verhandelt werden“, so das Rathaus.

Bürgerinitiative fürchtet um Frischluftschneise

Die Initiative „Bürgerbahnhof Plagwitz erhalten“, die eine Bebauung ablehnt, rief bereits zur regen Teilnahme an der Veranstaltung auf. Dort könne man auch anwesenden Stadträten zeigen, was man von den Bauplänen halte. Jona Holm von der Initiative verwies dabei auf einen offenen Brief, der schon von mehr als 2000 Unterstützern unterschrieben worden sei.

In dem Brief an Leipzigs Stadtspitze werde gefordert, dass „die Fläche als Frischluftschneise und Freigelände für Anwohner:innen erhalten bleibt, also nicht weiter bebaut wird“. Das folge unter anderem aus der Stadtklimaanalyse des Amtes für Umweltschutz, die das Gebiet des ehemaligen Güterbahnhofs „seit mindestens 2019 als Hitzehotspot ausweist und von einer weiteren Verdichtung grundsätzlich abrät“.

Zudem informierte der Umweltbund Ökolöwe über ein Artenschutzgutachten für den „wichtigsten Park im Leipziger Westen“. Bekanntlich hatte der Umweltbund dieses Gutachten 2022 beauftragt – nachdem die Stadtverwaltung einen Baustopp für Abrissarbeiten des Investors Lewo AG verhängt hatte. Dieser Baustopp gilt nach wie vor.

„Das Ergebnis des Gutachtens ist spektakulär: Auf dem Bürgerbahnhof Plagwitz lebt Leipzigs letzte Population der streng geschützten Wechselkröte“, teilte Ökolöwe-Geschäftsführer Tino Supplies nun mit. „Sie kann nicht einfach umgesiedelt werden, wie das bei anderen Bauprojekten sonst oft üblich ist.“

Bahn hat 13 Hektar an Kommune übertragen

Eine Bebauung und Umnutzung von Teilflächen würde wahrscheinlich zum mittelfristigen Aussterben der Art am Plagwitzer Bahnhof und damit auch im Stadtgebiet von Leipzig führen, warnte Supplies. Für den Ökolöwen stehe damit fest: „Das wird hier nichts. Stadt und Lewo sind gut beraten, sich einen anderen Ort für ihre Baupläne zu suchen.“ Das Gutachten stammt von Holger Seidemann, der bis September 2022 Vorstandsmitglied beim Ökolöwen war.

Auf Nachfrage verwies die Lewo AG darauf, dass in Plagwitz einst der größte Industrieverladebahnhof Europas auf mehr als 15 Hektar existiert habe. Nach der Wende stillgelegt, hätten sich die Bahn und die Stadt vor 15 Jahren auf die künftige Nutzung des Areals vertraglich geeinigt.

Demnach überließ die Bahn rund 13 Hektar (alle Gleisanlagen) der Kommune, damit diese dort unter anderem mehrere Bürgerprojekte, Freiräume, auch einen „urbanen Wald“ auf sechs Hektar ermöglichen konnte. Die übrigen 2,3 Hektar, die fast komplett versiegelt waren, sollten als Bauland dienen. Diese Teilfläche habe die Bahn Anfang 2022 an die Lewo AG verkauft, so deren Sprecher André Jaschke.

Investor verweist auf drei andere Gutachten

Denkmalgeschützte Gebäude könnten nun saniert, andere Ruinen „wegen Unfallgefahr und krebserregender Stoffe“ abgerissen und ersetzt werden, erklärte Jaschke. „Wir haben alle abzureißenden Gebäude und das freie Grundstück nach artenschutzrelevanten Dingen untersucht und keine Probleme festgestellt.“

Es seien dazu inzwischen drei Gutachten erstellt worden. „Ein Gutachten zur Abrissbegleitung durch Seecon. Das zweite Gutachten von einem Spezialgutachter für Eidechsen. Das dritte Gutachten aktuell für den Bebauungsplan“, sagte der Lewo-Sprecher.

Die Initiative „Bürgerbahnhof Plagwitz erhalten“ monierte hingegen, es lasse sich nirgendwo ein Beleg für einen Vertrag zwischen der Bahn und der Stadt bezüglich der Flächenaufteilung in Plagwitz finden.

