Wer in der Leipziger Innenstadt spontan essen gehen will, bekommt kaum noch einen Platz – so heißt es zumindest. Doch stimmt das? Die Wirte sagen „Jein“. Im Hintergrund steckt auch das Personalproblem.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket