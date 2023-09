Parkbogen Ost und Freizeittreff: Leipziger Osten bekommt knapp 9 Millionen Euro

Leipzig. In drei Stadtentwicklungsprojekte im Leipziger Osten sollen bis ins Jahr 2027 insgesamt 12,6 Millionen Euro investiert werden. Wie die Stadt am Mittwoch bekannt gab, kommen davon 8,8 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen und der EU. Geplant sind Investments in den Parkbogen-Ost, den offenen Freizeittreff „OFT“ in Sellerhausen und in die Stünzer Straße.

Leipzig Ost bleibt in hinter dem Durchschnitt zurück

Leipzig-Ost profitiert dabei vom Programm „Nachhaltige Integrierte Stadtentwicklung“ der EU. Es ist speziell für benachteiligte Stadtteile gedacht, die in ihrer Entwicklung hinter dem Gemeinde- oder Landesdurchschnitt zurückliegen. Laut der Website der Stadt gilt beispielsweise der Bereich um die Eisenbahnstraße als ein solcher Stadtteil: Dort liege „eines der Gebiete mit dem höchsten baulichen, wirtschaftlichen und sozialen Handlungsbedarf in Leipzig“, heißt es.

Der Parkbogen Ost ist ein Stadtentwicklungsprojekt, das bereits läuft. Mit den Fördermitteln könne es nun ein gutes Stück vorangehen und Lücken im nord- und südöstlichen Teil des Bogens geschlossen werden.

Noch ein Entwurf für den Mittelteil (Sellerhäuser Bogen) des Parkbogen Ost. © Quelle: Jens Rometsch

Der Offene Freizeittreff in Sellerhausen ist laut Mitteilung der Stadt „modernisierungsbedürftig“ und soll außerdem barrierefrei werden. Die Stünzer Straße hingegen wird den Plänen nach sicherer und grüner: Ein Teil soll verkehrsberuhigt werden, sprich es soll ein Bereich entstehen, in dem Autos und andere Verkehrsteilnehmer die Straße gleichberechtigt nutzen können. Dort befinden sich unter anderem eine Kindertagesstätte und eine Grundschule.

Alles muss bis 2027 fertig sein

Neben den 8,8 Millionen Euro von der EU und dem Land muss die Stadt 30 Prozent Eigenfinanzierung leisten, wodurch die Förderung von insgesamt 12,6 Millionen Euro zustande kommt. Da das Geld für die Periode 2021 bis 2027 gilt, müssen alle Projekte bis 2027 abgeschlossen werden.

