Taxifahrer wird bedroht und schlägt Täter in die Flucht – Polizei bittet um Hinweise

Leipzig. Ein couragierter Taxifahrer hat in Volksmarsdorf zwei Fahrgäste in die Flucht geschlagen, die ihn ausrauben wollten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, forderten die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1.30 Uhr in der Idastraße die Tageseinnahmen und bedrohten ihn mit einem spitzen Gegenstand. Als er sich weigerte, stiegen die Gäste aus. Die Polizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen sich zu melden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Taxifahrer bleibt unverletzt

Der Taxifahrer habe seine beiden Gäste nachts von einer Gaststätte nach Volkmarsdorf in Richtung Torgauer Platz gebracht, so die Polizei. Nahe der Kreuzung Idastraße/Konradstraße baten die Fahrgäste den Taxifahrer, anzuhalten. Dann verlangte der Beifahrer die Herausgabe des Geldes. Währenddessen drohte der zweite Gast von der Rückbank aus mit einem spitzen Gegenstand. Der Taxifahrer weigerte sich, woraufhin die Täter ausstiegen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

LVZ