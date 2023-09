Unbekannte sprühen Hakenkreuz im Leipziger Osten auf die Straße

Leipzig. Straße, Hauswand, Auto: Das Sprayen von verfassungsfeindlichen Graffiti in Leipzig-Ost ist am Mittwoch nicht unbemerkt geblieben. Die Polizei wurde gegen 22.15 Uhr in den Kohlweg nahe der Gorkistraße gerufen, als Anwohnerinnen und Anwohnern von mehreren unbekannten Sprayern berichteten. Laut Polizeisprecherin Susanne Lübcke wurde ein Pkw besprüht, eine Hauswand und schließlich die Fahrbahn mit einem Hakenkreuz.

Die Graffiti haben laut Polizei Ausmaße von 80 x 70 Zentimetern sowie etwa ein mal drei Metern. Der genaue Sachschaden habe noch nicht ermittelt werden können. Es wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung ermittelt.

Das Verwenden von Symbolen aus der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ist verfassungswidrig und wird in Deutschland mit einer Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Haft bestraft.

LVZ