Baustellen Report

Leipzig: Parkstraße wird ab Montag zur Einbahnstraße

Die Parkstraße in Leipzig wird ab dem 11. September zu einer Einbahnstraße.

Viele Autofahrer haben es schon bemerkt: Die Flut an Straßenbaustellen ebbt in Leipzig ab. Doch auch in der kommenden Woche gibt es wieder zwei neue Sperrungen. Sie können tückisch sein, wenn man sie nicht kennt.