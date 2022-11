Passant entdeckt weitere männliche Leiche in Leipzig

Am Montagvormittag wurden binnen weniger Minuten zwei Leichen in Leipzig entdeckt – eine am Richard-Wagner-Hain, eine im Zentrum-Süd. Die Polizei ermittelt nun zur Todesursache der beiden Männer.

Leichenfund in der Nähe Palmengartenwehr: Der am Montag entdeckte Tote ist nun identifiziert.

Leipzig. Von dpa/fku

Außerhalb dieser Sprechzeiten steht auch die bundesweite Telefonseelsorge bereit unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.

Hilfe erhalten Betroffene außerdem beim Psychosozialen Beratungstelefon unter (0341) 99 99 00 00 – nur an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr.

Betroffene, die unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, können Hilfe beim Infotelefon Depression (der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung) erhalten. Tel: 0800 3344533 (kostenfrei) Sprechzeiten: Mo, Di, Do: 13.00-17.00 Uhr, Mi, Fr: 08.30-12.30 Uhr

Leiden Sie unter einer Krise?

Die Staatsanwaltschaft habe die Obduktionen beider Leichname angeordnet. Die Ermittler gehen nach Angaben der Sprecherin nicht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt.

In keinem der beiden Fälle liegen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, teilte die Sprecherin mit. Ermittelt werde nun, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelt. Nähere Details zur Todesursache seien jedoch noch nicht bekannt.

Nur wenige Minuten später wurde der leblose Körper eines 51-Jährigen von einer Passantin entdeckt - allerdings einige Kilometer entfernt am Richard-Wagner-Hain im Westen der Stadt.

In Leipzig sind am Montag zwei Leichen gefunden worden. In beiden Fällen handle es sich um Männer, einer im Alter von 50, der andere im Alter von 51 Jahren, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Der 50 Jahre alte Mann sei am Vormittag von einem Passanten im Gebüsch am Pleißemühlgraben im Leipziger Zentrum-Süd gefunden worden.