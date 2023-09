Armbänder und Warnsysteme – was Leipziger Kliniken für Patientensicherheit tun

Leipzig. Das Diakonissenkrankenhaus Leipzig und das Uniklinikum Leipzig (UKL) haben sich am „Welttag der Patientensicherheit“ beteiligt. Mit speziellen Informationskampagnen richteten sich beide Häuser an Patienten wie Mitarbeitende. Es gehe darum, „etablierte Strukturen ins Blickfeld zu rücken, die unmittelbar der Patientensicherheit dienen“, erklärte Diako-Sprecher Alexander Friebel. Zudem wolle man Patientinnen und Patienten ermutigen, „in eigener Sache“ Bedenken zu formulieren, Fragen zu stellen und ihre eigene Meinung zu äußern. Auch die Nutzung von Gesundheits-Apps und das Teilen sowohl guter als auch schlechter Erfahrungen über öffentliche Gesundheitsportale könnten der Sicherheit dienen, so Friebel.

Am Diako gelten die bundesweit einheitlichen Regelungen zur Patientensicherheit – dazu gehören zum Beispiel Identifikationsarmbänder (Vermeidung von Verwechslungen), Hygieneteams (Minimierung von Ansteckungsrisiken) oder OP-Checklisten. Mit einem speziellen Frühwarnsystem sollen mögliche Fehler bereits abgestellt werden, bevor ein Schaden entsteht: Arbeitsgruppen nehmen dazu anonyme Meldungen des Personals entgegen und erarbeiten Verbesserungsvorschläge. Auch interdisziplinäre Besprechungen sowie eine eigene Patientenfürsprecherin würden der Sicherheit dienen, so Diako-Sprecher Friebel.

UKL prüft Hausmedikation von Patienten

Neben verschiedenen Checklisten und umfangreichen Informationen vor Eingriffen nennt das UKL auch „die systematische Prüfung der Hausmedikation durch unsere klinischen Pharmazeuten“ sowie verschiedene Simulationstrainings als Teil der Aktivitäten für mehr Sicherheit. Eine immer größere Rolle spiele die Informationstechnologie, erklärt Johanna Martin, Leiterin der Abteilung Risikomanagement und Patientensicherheit am UKL. So würden Laborbefunde automatisch mit klinischen Daten verknüpft, um kritische Situationen frühzeitig zu erkennen. Es gebe kontinuierliche Patientenbefragungen und geregelte Prozesse bei Beschwerden, so Martin. Bei speziellen Konferenzen werden besondere Behandlungsverläufe, unerwünschte Ereignisse sowie Todesfälle systematisch aufgearbeitet – das Ziel: Gemeinsam daraus lernen, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität und Sicherheit ableiten. Intern sei eine frühzeitige Kommunikation das „A und O“ für die Patientensicherheit.

Der „Welttag für Patientensicherheit“ wird jährlich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen und findet seit 2019 am 17. September statt. Da der Tag auf einen Sonntag fiel, wurden viele Klinikaktionen auf den Montag verlegt. Das diesjährige Motto lautete „Die Stimme der Patientinnen und Patienten stärken“.

