﻿P.C. bekommt riesige Solaranlage aufs Dach – Strom für 366 Eigenheime

Auswertung regionaler Daten

Hitze und Trockenheit im Juli: Infografiken zum Klima in Leipzig

Der Klimawandel erscheint in Debatten oft als abstraktes Phänomen. Stimmt es überhaupt, dass es auch bei uns heißer und trockener wird? Wir haben enorme Datenmengen aus 177 Jahren Wetterbeobachtung in Leipzig ausgewertet und die regionalen Ergebnisse in Infografiken aufbereitet.