Leipziger bietet Stadtrundfahrten per Fahrradrikscha an

Leipzig. Rikschas sollen künftig zum Leipziger Stadtbild gehören – zumindest wenn es nach Jürgen Laube geht. Er betreibt die erste Flotte elektronischer Fahrradrikschas in der Stadt. Die neuen Fahrzeuge können ab sofort für Stadttouren und Shuttlefahrten gebucht werden, teilte Laube mit.

Überall wo Fahrräder fahren dürfen

Mit den Rikschas darf überall dort gefahren werden, wo Fahrräder erlaubt sind. Dadurch kommen sie teils näher an manche touristische Attraktionen. Laube freut sich besonders, dass Gäste so über den Burgplatz und den Augustusplatz fahren können. Weiter außen vor sind hingegen die Gebiete, in denen Fahrräder tabu sind: Wer beispielsweise direkt an die Nikolaikirche will, muss also auch in Zukunft zu Fuß gehen.

Rikscha auf dem Marktplatz. © Quelle: Rikscha Leipzig

Die Gefährte sind überdacht und haben Platz für zwei Gäste. Während der Fahrt können dem Guide Fragen gestellt werden. Der Veranstalter bietet eine „Innenstadt-Tour“ an, die vom Salzgäßchen über den Zoo und durch Gohlis führt. Die Fahrten dauern mindestens eine Stunde. Für den Anfang gibt es die Touren nur auf deutsch, weitere Sprachen seien geplant. Eine 60-minütige Tour kostet den Angaben zufolge 65 Euro, für anderthalb Stunden zahlt man 95 Euro.

Ein Euro die Minute für geführt Touren

Der Shuttleservice ist individueller: Dabei können Fahrgäste zum Beispiel vom Hauptbahnhof zum Stadion oder zur Rennbahn gebracht werden. Auf diesen Routen habe das Team den Service getestet, erzählt Laube. „Wir haben Leute zum Beispiel mit der Rikscha zum Depeche-Mode-Konzert gefahren. Da gab es gute Resonanz.“

Jürgen Laube ist auch Betreiber von Leipzigs e-Kutsche, die seit mehreren Jahren durch die Messestadt fährt. Als er dann in Dresden viele Rikschas sah, wollte er dieses Angebot auch in Leipzig schaffen. Im Moment gibt es drei einsatzbereite Fahrradrikschas, so Laube. Drei weitere werden den Angaben zufolge noch fit gemacht. Sollte das Projekt erfolgreich laufen, könnten neue Fahrzeuge folgen.

