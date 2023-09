Zuständig für etwa 9000 Menschen – Personalchefin des Leipziger Rathauses verabschiedet sich

Leipzig. Claudia Franko, Personalamtsleiterin bei der Stadt Leipzig, wird ihren Job im Rathaus an den Nagel hängen und nach Berlin wechseln. Sie habe das Personalmanagement bei der Stadt maßgeblich vorangetrieben und weiterentwickelt, so Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning in einer Mitteilung am Donnerstag. Wie die Stadt bekannt gab, wird die 46-Jährige in Berlin das Personalmanagement für die rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Bund übernehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hörning: „Empathisch und mit Feingefühl“

Weiter bedankte sich Hörning persönlich und im Namen der Stadt zum Abschied: „Wir verlieren eine sehr gute Personalamtschefin, die sowohl die strategischen Themen im Blick hatte, als auch die operative Personalarbeit im Sinne unserer Beschäftigten klug, empathisch und mit Feingefühl gesteuert und geprägt hat.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenso positiv äußerte sich Franko selbst zum Ende ihrer Zeit. Auch sie bedankte sich für die Erfahrungen, die sie machen konnte, ebenso wie für das ihr entgegengebrachte Vertrauen seit 2016.

Dankesbezeugungen zum Abschied

Franko verlässt ihren Posten zum 1. Januar kommenden Jahres. Der Leiter der Abteilung „Grundsatz und Personalrecht“, Matthias Wichelhaus, wird das Personalamt bis zum Jahresbeginn 2024 übernehmen. Die Amtsleitung wird für Kanditatinnen und Kandidaten neu ausgeschrieben.

Das Personalamt der Stadt Leipzig verantwortet das gesamte Personalmanagement für die mehr als 9.000 Bediensteten der Stadtverwaltung. Damit ist die Kommune der größte Arbeitgeber der Messestadt. Das Arbeitsspektrum der rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachamtes reicht von der Personalgewinnung über die Entgeltabrechnung bis hin zur Personalentwicklung.

LVZ