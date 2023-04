﻿Petition gegen Radweg auf dem Leipziger Innenstadtring: Wie geht es nun weiter?

Die Änderung der Verkehrsführung vor dem Hauptbahnhof bewegt viele Leipzigerinnen und Leipziger. Können sie die Stadtverwaltung noch aufhalten? Am Mittwoch muss Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) schon mal im Stadtrat Rede und Antwort stehen.

Leipzig. So massiv war der Widerstand gegen die Stadtverwaltung schon lange nicht mehr: Mehr als 20.100 Menschen (Stand: Dienstag, 18.50 Uhr) haben seit vergangenem Donnerstag eine Petition auf der Online-Plattform change.org unterzeichnet, die die Neuordnung des Verkehrs auf dem Innenstadtring vor dem Hauptbahnhof stoppen will. Zum Vergleich: Eine frühere Petition, die erfolgreich den Verbleib des historischen Stadtbades in kommunalem Eigentum begehrt hatte, war vor zehn Jahren von „nur“ 2500 Menschen unterschrieben worden.

Die Petition, so ihr Initiator und Mitglied der Linken, David Hartwig, wolle Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und den Stadtrat auffordern, „die Bauarbeiten zu stoppen und unter aktiver Einbeziehung der Leipzigerinnen und Leipziger ein tragfähiges und abgeschlossenes Konzept zu entwickeln, welches alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt berücksichtigt und mitnimmt“.

Markierungsarbeiten sollen bis Anfang Mai beendet sein

Kann aber die Petition die Neuaufteilung der Spuren von der Brandenburger Straße bis zur Gerberstraße noch verhindern? Die Markierungsarbeiten sind in vollem Gange und sollen bis Anfang Mai schon abgeschlossen sein. Von den bisher vier Kfz-Fahrspuren vorm Hauptbahnhof bleiben dann noch zwei Geradeaus-Spuren übrig, dazu kommt eine Einfädel- und Abbiegespur sowie eine separate Fahrradspur.

Erst wenn Hartwig die Petition bei der Stadt eingereicht hat, wird sich der Petitionsausschuss mit ihr befassen können. Der tagt alle zwei Wochen. Ob es sich rein formal um eine Petition handelt, wird der Ausschuss bei seiner ersten Lesung entscheiden und dann eine Erklärung der Stadtverwaltung, einen sogenannten Verwaltungsstandpunkt, einfordern, erläutert Ausschussvorsitzende Beate Ehms (Linke) auf Anfrage der LVZ das Prozedere. „Das wird sicherlich eine der größten Petitionen sein, die je an die Stadt gerichtet wurde“, so Ehms. „Aber wir behandeln jede Petition gleich, auch wenn nur drei Leute unterschreiben.“

Wann ist eine Petition eine Petition?

Doch wann ist eine Petition eine Petition? „Prinzipiell kann alles, was Handlungen oder Unterlassungen städtischer Ämter oder Einrichtungen betrifft, Gegenstand einer Petition sein“, heißt es auf dazu auf der Homepage der Stadt. Das könnten Forderungen und Vorschläge, aber auch Beschwerden sein. Sobald sich die Verwaltung zur Sache geäußert hat, wird sich der Petitionsausschuss erneut mit dem Thema befassen und einen Beschlussvorschlag für den Stadtrat erarbeiten. Der Gesetzgeber erwarte eine abschließende Entscheidung über eine Petition innerhalb von sechs Wochen, „ansonsten gibt es Zwischenbescheide“, sagt Ehms. In der Regel vergehen Monate.

Verkehrsraum-Neugestaltung am Mittwoch Thema im Stadtrat

Im konkreten Fall dürfte es allerdings nicht so lange dauern, ist die Ausschussvorsitzende zuversichtlich, da das Thema die Verwaltung bereits beschäftigt und an diesem Mittwoch auch im Stadtrat behandelt wird. Ehms: „Es müssten also alle vorbereitet sein und uns schnell antworten können.“

Auf der Mittwochsitzung des Stadtrates fordern die drei Linken-Stadträte Sören Pellmann, Volker Külow und Oliver Gebhardt kurzfristig Antworten der Stadtverwaltung auf eine Dringliche Anfrage zu dem, was gerade auf dem Ring passiert. Es geht dabei um die konkreten Umsetzungsplanungen, um Verkehrsaufkommen und Auswirkungen der Fahrspurreduzierung, um den Stand der Umsetzung des zur Entlastung des Innenstadtrings vor Jahren begonnenen Mittleren Rings und Tangentenvierecks sowie um die Beteiligung von Interessenvertretungen und Kammern.

„Fragen uns, ob Dienberg noch der richtige Mann im Rathaus ist?“

Es ist davon auszugehen, dass die für die formale Zulassung der Anfrage erforderliche Ratsmehrheit erreicht wird. Die CDU signalisierte Unterstützung, ebenso die AfD. Letztere zeigt sich allerdings verwundert, dass die Kritik jetzt ausgerechnet von der Linksfraktion so massiv kommt, die sich bei einer Abstimmung im vergangenen Oktober noch für den Radweg ausgesprochen hatte. Die Schuld für die wachsende Unruhe sieht AfD-Fraktionschef Siegbert Droese bei Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne): „Dienberg kann nur Fahrradwege aufmalen und Autospuren verringern, wichtige Projekte wie Jahrtausendfeld oder Bayerischer Bahnhof bleiben dagegen liegen. Wir fragen uns zunehmend, ob Dienberg noch der richtige Mann im Rathaus ist.“

Dass dies alles noch etwas an der Neuaufteilung des Rings vorm Hauptbahnhof ändern, daran glaubt Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek derweil nicht. „Die Petition hätte, um überhaupt etwas bewirken zu können, bereits eingereicht sein müssen. Das ist nicht der Fall“, argumentiert er. Und auch den von CDU und Wirtschaftsverbänden angekündigten Klagen gibt der Jurist kaum Chancen: „Um klagen zu können, müsste Klagebefugnis gegeben sein und damit die Möglichkeit, im eigenen Recht verletzt worden zu sein.“ Doch worin soll diese Verletzung bestehen? Die Straße bleibt ja für Autos befahrbar.