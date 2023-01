Pkw auf Baumarkt-Parkplatz brennt komplett aus

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend nach Leipzig-Heiterblick gerufen. Dort stand in der Torgauer Straße ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes geparkter Pkw in Flammen.

Leipzig. Fahrzeugbrand in Leipzig-Heiterblick: Die Feuerwehr musste am späten Dienstagabend zum Parkplatz des Toom-Baumarktes in die Torgauer Straße ausrücken. Ein dort abgestelltes Auto stand gegen 23.30 Uhr in Flammen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brannte der Wagen vollständig aus. Die Ursache für das Feuer ist den Angaben zufolge noch unklar. Laut Polizei befanden sich an dem Pkw keine Kennzeichen.

