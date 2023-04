Die Leipziger Feuerwehr ist am Donnerstag nach Schleußig ausgerückt. Dort brannte in der Industriestraße ein Auto.

Auto fängt in Leipzig-Schleußig während der Fahrt an zu brennen

Leipzig. Die Leipziger Feuerwehr musste am Donnerstagvormittag nach Schleußig ausrücken. In der Industriestraße war an der Ecke zu Könneritzstraße ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf um 9.39 Uhr bei der Rettungsleitstelle ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem Pkw, einem Mercedes, habe es einen technischen Defekt gegeben, hieß es. Während der Fahrt habe es im Motorraum des Wagens angefangen zu brennen. Der Fahrer alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer gegen 10.30 Uhr löschen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.