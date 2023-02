﻿Betrunkener kracht in Plagwitz in ein Baugerüst – Tausende Euro Schaden

Von einem Baugerüst in Plagwitz ist nach einem Unfall in der Nacht zu Samstag nicht mehr viel übrig: Ein Mann ist betrunken in das Gerüst gefahren und hat mehrere Tausend Euro Schaden angerichtet.

Ein 44-Jähriger fuhr in der Nacht zu Samstag betrunken in ein Baugerüst in Leipzig.

Leipzig. Ein 44-Jähriger sorgte am Freitag für Chaos im Leipziger Westen: Er ist um 23.15 Uhr in ein Baugerüst in der Spinnereistraße in Plagwitz gekracht – und hat damit einen 20.000 Euro hohen Schaden verursacht, wie die Leipziger Polizei am Samstag auf LVZ-Nachfrage mitteilte. Der Mann sei unter Alkoholeinfluss gefahren, heißt es.

Die Feuerwehr schnitt das Auto frei, damit es abgeschleppt werden konnte. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Der Fahrer hatte jedoch Glück; er ist nach ersten Informationen unverletzt geblieben. An seinem Fahrzeug ist jedoch ein 5.000 Euro großer Schaden enstanden, am Baugerüst sogar das Dreifache: Durch den Unfall sind wichtige Stützen zerstört worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten das Auto freischneiden, damit es abgeschleppt werden konnte. Die Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.