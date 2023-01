﻿Trotz Schließung: Chinabrenner veranstaltet Pop Up-Dinner in Plagwitz

Leipzig. Der Chinabrenner soll wieder auferstehen, kündigte Inhaber Thomas Wrobel noch vor wenigen Tagen im Gespräch mit der LVZ an. Wie, wann und wo, darüber mussten die Leute bisher noch rätseln. Jetzt lüftete Wrobel das Geheimnis: Ende Januar öffnet das chinesische Gasthaus für ein Pop Up-Frühlingsfest für drei Tage seine Türen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinsamer start ins Jahr des Hasen

Anlässlich des chinesischen Neujahrs können Liebhaber der asiatischen Küche vom 26. bis zum 28. Januar einen „besonderen Abend in Chinabrenner Art“ genießen, verkündete der gastronomische Betrieb am Donnerstag. Das „Frühlingsfest Bankett“, wie es in der Mitteilung bezeichnet wird, findet im Glassaal-Anbau des Künstlerhauses Antonienbrücke in der Rolf-Axen-Straße 35 in Plagwitz statt. Auf dem Menü sollen 18 Gerichte zur Auswahl stehen.

Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, ab 19.30 Uhr wird das Essen serviert. Der Abend kostet 98 Euro pro Person. Plätze müssen vorher auf der Chinabrenner-Website reserviert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betrieb schließt nach 10 Jahren

Wegen zu hoher Kosten musste das Gasthaus Ende letzten Jahres schließen. Zehn Jahre lang hatte das Restaurant die kulinarische Szene im Leipziger Westen geprägt.