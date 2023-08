Dieb nach Autoeinbruch gestellt und festgenommen – Polizei durchsucht Wohnung

Leipzig. Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag gegen 1.20 Uhr zunächst in einen Peugeot eingebrochen, der in der Lauchstädter Straße in Plagwitz stand. Das teilte die Polizei mit. Die alarmierten Beamten trafen den 45-Jährigen im Auto sitzend an. Der Mann flüchtete zunächst, konnte aber durch die Polizisten gestellt werden.

Als der Mann durchsucht wurde, stellten die Beamte ein Pfefferspray, Einbruchswerkzeug, Drogen und die Geldbörse des Peugeotbesitzers sicher. Im Zuge der Maßnahme wurde klar, dass es sich auch beim Telefon des Mannes um Diebesgut handelt.

Die zuständige Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete zum einen die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an, sowie auch seine Festnahme. Die Geldbörse wurde dem Autobesitzer zurückgegeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Diebstahl mit Waffen, wegen unerlaubten Drogenbesitzes und wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

LVZ