Fortbestand gefährdet: Stadt prüft Verfahren zum Plagwitzer Wagenplatz „Karl Helga“

Leipzig. Der Fortbestand des Plagwitzer Wagenplatzes „Karl Helga“ ist gefährdet. Der Eigentümer des 1,4 Hektar großen Geländes an der Klingenstraße habe „eine Entwicklungsabsicht für das Areal angemeldet“, teilte das Leipziger Stadtplanungsamt bei einem Bürgerforum am Dienstagabend mit. „Wir werden dieses Anliegen prüfen und dazu sehr wahrscheinlich auch in die Diskussion gehen müssen – und wollen“,erklärte Jens-Uwe Boldt, Leiter der städtischen Planungsabteilung Süd/West.

Welchen Weg die Verwaltung bei dem Thema einschlage, sei noch offen, versicherte Amtsleiterin Brigitta Ziegenbein. „Im Moment sind wir dazu selber etwas ratlos.“ Die Verwaltung könne das Anliegen des Grundstückseigentümers nicht ignorieren, sondern müsse nach Recht und Gesetz handeln, betonte sie. Der Wagenplatz existiert seit 15 Jahren und gehört zu den größten Anlagen dieser Art in Leipzig. Er liegt zwar ganz in der Nähe, aber nicht mehr im Geltungsbereich der Bebauungspläne für den Bürgerbahnhof Plagwitz, um die es bei dem Forum ging.

Bauunternehmer Gröner erwarb Areal 2020

Der Umweltbund BUND warnte bereits vor Bauplänen für den Wagenplatz. Das Gelände sei entsiegelt und biete etlichen geschützten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum. „Neben einer großen Zahl an Bäumen gibt es Totholzhaufen, Wildblumen, Bienen und Hochbeete. In das üppige Grün eingebettet stehen rund 60 Wagen, darunter einige liebevoll sanierte alte Zirkuswagen, in denen die rund 70 Bewohnerinnen, darunter elf Kinder, selbstverwaltet leben.“ Aus ökologischer Sicht sei der Platz mit einer Gartensparte vergleichbar – nur dass die Häuschen hier Räder haben und die Nutzer besonders umweltschonend lebten.

Im hitzebelasteten Leipziger Westen leiste „Karl Helga“ einen wichtigen Beitrag für das Mikroklima, erklärte der BUND. Er appellierte an die Stadt, das Gelände vor Bebauung oder Spekulation zu schützen und den dortigen Bewohnerinnen den Erwerb zu ermöglichen. Das hatten sie schon lange Zeit ohne Erfolg versucht. 2020 verkaufte der Eigentümer das Gelände schließlich an ein Unternehmen des Berliner Bauprojektentwicklers Christoph Gröner.

