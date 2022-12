Fußgängerin in Plagwitz von Auto angefahren und schwer verletzt

Am Heiligabend ist es in Leipzig-Plagwitz zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Fußgängerin wurde auf der Karl-Heine-Straße frontal von einem Auto erfasst.

Leipzig. Eine 53-jährige Fußgängerin ist am Heiligabend in Leipzig-Plagwitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte die Frau die Kreuzung Zschochersche Straße/Karl-Heine-Straße am Felsenkeller gegen 17.20 Uhr überqueren und wurde dabei von dem Pkw frontal erfasst. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ob der 47-jährige Autofahrer, der die Kreuzung geradeaus überfuhr, oder die Fußgängerin grün hatten, sei noch unklar, erklärte ein Polizeisprecher. Es werde wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

