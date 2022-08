Immer mehr Baustellen, immer weniger Parkplätze und häufig Streit um Platz auf den schmaler gewordenen Fußwegen – in der Nonnenstraße hadern Anwohner mit der L-Gruppe und der Stadtverwaltung. Die Vorwürfe: „Missmanagement“ und unnötige Parkraumverknappung.

Leipzig. Die vielen Straßenbaustellen in Plagwitz lassen gerade die Anwohner verzweifeln. Ihr Vorwurf: Die stadteigene L-Gruppe und die Stadtverwaltung koordinieren ihre Bauaktivitäten nicht richtig. Anwohner würden nicht über monatelange Sperrungen informiert, heißt es. Und im Stadtteil gebe es ein halbes Dutzend gesperrter Straßenabschnitte, in denen wochenlang nicht gearbeitet wird. Die L-Gruppe und die Stadt sprechen von technologischen Zwängen und wollen Änderungen in der Kommunikationsstrategie vornehmen.

„Eine Wochenbaustelle ist kein Thema“