Schmierereien an Hauswand in Plagwitz – Grünen-Parteibüro im Haus

Plagwitz. Unbekannte haben am Mittwochmorgen eine Hausfassade in der Zschocherschen Straße mit drei Graffiti besprüht. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig befindet sich in dem Haus unter anderem ein Abgeordnetenbüro der Partei Bündnis 90/Die Grünen.

Die Täter beschmierten die Hauswand mit zwei Schriftzügen und einem Symbol in den Ausmaßen von etwa 0,25 x 0,30 bis 0,70 x 0,30 Meter. Der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.