﻿Leipzig-Plagwitz: Unbekannte zünden mehrere Polizei-Autos an

Leipzig. Drei Polizeiautos sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von bisher unbekannten Tätern im Leipziger Stadtteil Plagwitz angezündet worden. Laut des Landeskriminalamt Leipzig, standen die Fahrzeuge gegen 03:00 Uhr auf dem Hinterhof der Polizeidienststelle Südwest in der Weißenfelser Straße in Flammen. Ein viertes Polizeiauto wurde durch den Brand zusätzlich noch beschädigt.