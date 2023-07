Radfahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Leipzig. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Plagwitz schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er war am Mittwoch gegen 12.40 Uhr auf der Zschocherschen Straße in Richtung Süden unterwegs. Als er die Straßenbahngleise überqueren wollte, kollidierte der 76-Jährige mit einer Tram.

Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei kann den Schaden noch nicht beziffern. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

