﻿Plagwitz: Stadt Leipzig verbietet Veranstaltungen im Westbahnhof

Leipzig. Als Lars Förster die schlichten Zeilen der Leipziger Baubehörde liest, kann er es zunächst kaum glauben. Mit sofortiger Wirkung dürfen keine Veranstaltungen mehr im Westbahnhof stattfinden. Förster ist Mieter und Betreiber des ehemals von der Deutschen Bahn genutzten Gebäudes im Leipziger Westen, in dem eigentlich regelmäßig kulturelle Events, von Konzerten über Lesungen bis hin zu Ausstellungen, stattfinden. Seit Anfang des Monats herrscht zwischen den vorwiegend rohen Betonwänden des Westbahnhofs aber nun Stille.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt Leipzig bemängelt fehlende Baugenehmigung

Auf Anfrage der LVZ bestätigte die Stadtverwaltung, dass ein entsprechender Bescheid Ende August an den Betreiber der Eventlocation herausging. Dem Gebäude fehle schlicht die erforderliche Baugenehmigung für einen derartigen Zweck als Versammlungsstätte, lautete die Begründung des Amts für Bauordnung und Denkmalpflege. „Um das Objekt nutzbar zu machen, bedarf es zunächst eines formellen Bauantrages“ – beispielsweise wegen der Brandschutz-Bestimmungen, so die Behörde.

Lässt man Lars Förster reden, fallen die Worte „schräg“ und „willkürlich“ – und mehrfach die Frage: „Wieso jetzt?“ Denn im Westbahnhof finden bereits seit 2020 regelmäßig Veranstaltungen statt. Wieso fällt der Stadt Leipzig erst nach drei Jahren auf, dass die formal richtige Baugenehmigung fehlt? Auf die entsprechende Nachfrage der LVZ teilte die Stadtverwaltung mit: Das Bauordnungsamt erfuhr davon nur wegen einer Anzeige aus der Nachbarschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nachbarschaft hat Anzeige wegen Lärmbelästung gestellt

Die Behörde erklärte, dass dem Veranstaltungsverbot bereits eine Lärmbeschwerde der Nachbarschaft vorausgegangen war. Betreiber Förster behauptet hingegen, bei Musikevents immer die Lautstärke gemessen zu haben und zu keinem Zeitpunkt gegen die Sächsische Lärmschutzverordnung verstoßen zu haben. Der „kritischen Koexistenz mit den Nachbarn“, so nennt es der 58-Jährige, sei er sich von Anfang an bewusst gewesen. Deshalb sei er in dieser Hinsicht auch stets besonders bedacht vorgegangen.

Sein Anwalt halte die Anordnung der Stadt für rechtswidrig. Förster sagt, er habe deshalb Einspruch gegen den Bescheid eingelegt. „Man hätte das auch im Gespräch klären können“, findet der Mieter des ehemaligen Bahn-Gebäudes und vermisst jegliche Vorwarnung oder Anhörung vor dem Verbot. Niemand habe sich die Verhältnisse vor Ort überhaupt einmal angeschaut, kritisiert der 58-Jährige das Vorgehen der Behörde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Westbahnhof-Betreiber plant bereits das Programm für 2024

Förster erinnert daran: Die Stadt wolle doch die Kultur fördern. Doch die Anordnung des Bauamts kontrakariere seiner Meinung nach diese Aussage. „Es gibt nur noch wenige Freiräume dieser Art“, findet der bereits seit vielen Jahren in Leipzig tätige Kulturveranstalter. Der Westbahnhof sei ein solcher – „ein Raum, wo man Projekte einfach umsetzen kann, ohne dass das Monetäre im Vordergrund steht.“

Nach dem ersten Schock zeigt sich der Betreiber des Westbahnhofs inzwischen aber auch optimistischer: „Ich bin voller Hoffnung, dass es ohne Probleme weitergeht“, lautete Lars Försters Resümee. Überzeugt davon, dass es zeitnah eine Einigung mit der Stadt geben wird, hat er bereits mit den Planungen für das Programm im kommenden Jahr im Westbahnhof begonnen.

LVZ