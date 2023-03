Die Stadtverwaltung plant für 2023 drei verkaufsoffene Sonntage. Der Stadtrat muss die entsprechenden Rechtsverordnungen allerdings noch absegnen.

Leipzig. In Leipzig soll es im Jahr 2023 drei verkaufsoffene Sonntage geben: Das sind der 24. September anlässlich der 46. Leipziger Markttage sowie der 3. und der 17. Dezember anlässlich des Leipziger Weihnachtsmarkts. Das hat die Verwaltungsspitze vorgeschlagen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die Ratsversammlung muss die entsprechenden Rechtsverordnungen allerdings noch votieren. Stimmt der Stadtrat zu, dann dürfen die Geschäfte im Zentrum an diesen Tagen jeweils von 12 bis 18 Uhr öffnen.