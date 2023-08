﻿Leipzig plant neue Ballsporthalle mit bis zu 5000 Plätzen

Leipzig. Die Stadt Leipzig will im Sportforum eine neue Ballsporthalle mit mehreren Tausend Plätzen bauen. Sie soll mindestens 3500 Besucher fassen, denkbar ist aber auch eine Kapazität von bis zu 5000 Sitzen. Das bestätigte Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke).

Wenn der Neubau fertig ist, soll anschließend die inzwischen 21 Jahre alte Quarterback Immobilien Arena modernisiert und erweitert werden. Vorgesehen ist ein Ausbau von derzeit rund 8000 auf bis zu 15.000 Plätze. Die Pläne sind Teil des Masterplans Sportforum. Bei dem Großprojekt ist bis 2030 eine völlige Neugestaltung des Umfelds der Red Bull Arena vorgesehen. Der Stadtrat soll noch in diesem Jahr darüber abstimmen, damit die Arbeiten anschließend zügig beginnen können.

Leipzig könnte Teil von Olympia 2036 werden

„Wir möchten aus dem Sportforum etwas Großes machen“, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) gerade bei der Saisoneröffnung der Bundesliga-Handballer des SC DHfK. Der auch für den Sport zuständige Ressortchef im Freistaat hat dabei vor allem internationale Wettkämpfe im Blick. Bisher ist die Arena in Leipzig zu klein, um bei Großereignissen wie einer Handball-Europameisterschaft als Spielstätte eine Rolle zu spielen. Schuster blickt aber schon weiter – auf Olympia 2036. „Wenn es eine Bewerbung aus Berlin geben sollte, dann muss Leipzig als Ergänzung zur Verfügung stehen“, so Schuster. In der Bundeshauptstadt wird gerade wieder laut über Spiele an der Spree gesprochen. Der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) haben sich in der vergangenen Woche für eine Bewerbung der Stadt ausgesprochen. Neben den Sportveranstaltungen soll die Arena aber auch für Großveranstaltungen in der Kultur mit Topstars der internationalen Szene erweitert werden.

Eine Modernisierung der Halle, mit ihrem undichten Dach und der unzureichenden Wärmedämmung, ist aber nur möglich, wenn zuerst für die DHfK-Handballer eine Ausweichmöglichkeit zur Verfügung steht. Das soll die neue Ballsporthalle werden. „Wir wollen unseren Bundesligisten nicht verlieren, er ist ein sportliches Aushängeschild der Stadt“, so Rosenthal.

Blick vom Stadionvorplatz: In die Tribüne vom Schwimmstadion soll das Sportmuseum einziehen. Dahinter befindet sich die Freifläche für die Ballsporthalle und die Schule. © Quelle: André Kempner

Für den Standort werden derzeit mehrere Szenarien im direkten Umfeld der Arena diskutiert. Wahrscheinlichstes Areal ist ein Neubau auf dem Gelände des früheren Schwimmstadions, das heute als Parkplatz genutzt wird. Dort sind eine Schule mit Sporthalle und das Sportmuseum vorgesehen. Bisher hieß es von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne), geprüft werde auch, ob „eine Sporthalle, die Platz für große Mengen an Zuschauern bietet, ermöglicht werden kann“. Nun könnte die Schulsporthalle also deutlich größer ausfallen. Die zur Verfügung stehende Fläche wird aus Sicht von Sportbürgermeister Rosenthal wegen der engen Abmessung aber „zu einer Herausforderung“.

An den Stadionvorplatz soll sich das Sportmuseum, eine Schule und eine Sporthalle anschließen. Dahinter befindet sich die Arena mit einem geplanten Parkhaus daneben. So sehen die Planungen derzeit aus. Die Sporthalle soll nun deutlich größer werden. © Quelle: Visualisierungen Büro Rehwald / Stadt Leipzig

Der Bedarf ist für DHfK-Manager Karsten Günther unbestritten. Schon jetzt stoßen seine Handballer immer wieder an logistische Grenzen. Rund um Weihnachten und im Februar ist die Arena jedes Jahr belegt und für den Erstligisten nicht nutzbar. Auch in den anderen Monaten konkurrieren die Spieltage oftmals mit Konzertterminen.

Leipziger Handball würde insgesamt profitieren

Mit der neuen Halle könnte der ambitionierte Erstligist auch eine dauerhafte Spiel- und Trainingsstätte bekommen und nur zu den Spitzenpartien mit höherer Zuschauernachfrage in die benachbarte und dann noch größere Arena umziehen. Von den Männern bis zum Nachwuchs hätten künftig auch alle DHfK-Mannschaften einen festen Trainingsort. Weiterer Vorteil: In den bisher genutzten Hallen im Stadtgebiet würde für andere Vereine Platz. „Wir spielen in der stärksten Handballliga der Welt und müssen uns gegen die Konkurrenz behaupten“, so Günther. Vereine wie Kiel oder Berlin haben längst feste Übungsanlagen. Andere Teams wie Stuttgart und Melsungen ziehen derzeit nach.

Zudem könnten in dem Neubau auch die Frauen des HC Leipzig und der in Leipzig geplante Leistungsstützpunkt des Handballbundes für Mädchen eine Heimat bekommen. Günther regt zudem an, den Standort für eine Schule wegen des knappen Platzes noch einmal zu überprüfen und eine andere Fläche auf dem Areal des Sportforums dafür ins Auge zu fassen. Allerdings ist der Zeitplan für den Bau der Bildungseinrichtung schon eng gesteckt. Sie soll bis 2028 bezugsfertig sein, die Containerschule in der Eitingonstraße kommt dann weg.

Gummersbach könnte Vorbild sein

Wie die neue Sporthalle einmal aussehen könnte, ist noch offen. Der DHfK-Manager hat einige Vorstellungen. Vorbild könnte die ähnlich große Schwalbe Arena in Gummersbach (gut 4000 Plätze) sein. Günther hat aber in einem immer enger werdenden Stadtraum weitere Ideen. „Man könnte das Dach noch als Sportfläche nutzen.“ Wichtig sei jetzt ein Gesamtkonzept, bei dem die Bedürfnisse des Sports, der Arenabetreiber ZSL und der Stadt abgestimmt werden.

Die Kosten für die neue Halle sind noch nicht berechnet. „Für eine Dreifelderhalle ohne die Zuschauerplätze muss man schon 12 bis 14 Millionen Euro einplanen“, erklärt Rosenthal. Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) sagte beim DHfK-Saisonauftakt: „Wenn sich alle einig sind, wird es am Geld nicht scheitern.“ Und Innenminister Schuster will im Fahrwasser einer möglichen deutschen Olympiabewerbung für die Spiele in 13 Jahren auch beim Bund um Unterstützung werben.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig starten am Montag mit einem Spitzenspiel in die neue Bundesligasaison. Um 19 Uhr sind die Füchse Berlin in der Arena zu Gast. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich.

