﻿Leipzig plant in der Stadtverwaltung 535 neue Stellen – die Grünen wollen noch mehr

Leipzig. Nächste Etappe in den Verhandlungen zum Leipziger Doppelhaushalt 2023/24: In dieser Woche lief die Frist für Haushaltsanträge ab. Fraktionen, einzelne Stadträte, Beiräte und Ortschaftsräte reichten knapp 300 Vorschläge ein, für die sie nun in den kommenden drei Monaten um Mehrheiten werben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten Änderungswünsche kommen von den Grünen. Die Fraktion reichte allein 54 Anträge ein, die unterm Strich rund 25 Millionen Euro kosten. Neben dem Klimaschutz setzen sie einen Schwerpunkt auf die Stärkung der sozialen Strukturen und des Zusammenhalts in der Stadt. So wollen die Grünen beispielsweise das Budget der freien Kulturszene um jährlich 1,25 Millionen Euro anheben und pro Haushaltsjahr zusätzlich 1,5 Millionen Euro für die Instandsetzung leerstehender Immobilien zur Verfügung stellen, um sowohl Wohnungen als auch Räume für soziale und kulturelle Zwecke zu schaffen.

Fünf Millionen für Maßnahmen zur Klimaanpassung

Auf der grünen Wunschliste stehen außerdem ein Förderprogramm für die klimagerechte Modernisierung von Heizungen mit einem Volumen von einer Million Euro sowie fünf Millionen Euro für Maßnahmen zur Klimawandelanpassung. „Alles, was wir hier investieren, spart langfristig Kosten ein“, ist Fraktionsvorsitzender Tobias Peter überzeugt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch beim Personal verlangt seine Fraktion Korrekturen. Sie fordert – zusätzlich zu den ohnehin geplanten 535 neuen Stellen in der Stadtverwaltung – weitere 34, unter anderem zur besseren Durchsetzung des Schottergärten-Verbots oder des Schutzes von Gehölzen und Bienen.

Neue Bewohnerparkzonen und höhere Gebühren für Anlieger

Und wo soll das Geld dafür herkommen? Einerseits von Autofahrern. 8,2 Millionen Euro sollen zwei neue Bewohnerparkzonen und die Anhebung der Bewohnerparkgebühren in den kommenden zwei Jahren einspielen. Und dann setzten die Grünen vor allem auf höhere Steuereinnahmen. Mit denen rechnet zwar auch Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU). Allein bei der Gewerbesteuer plant er nach dem Rekordjahr 2021 (418 Millionen Euro) für nächstes Jahr mit 420 Millionen Euro und ein Jahr später dann schon mit 420 Millionen Euro.

Doch den Grünen erscheinen selbst diese Ansätze viel zu niedrig. „Schon jetzt liegen die Einnahmen deutlich über den Prognosen für 2022“, sagt Co-Fraktionschefin Katharina Krefft. Ursprünglich hatte Bonew 306 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen für dieses Jahr geplant, nunmehr erwartet er 390 Millionen Euro. Die Grünen gehen daher in den nächsten beiden Jahren von insgesamt 990 Millionen Euro Gewerbesteuererlöse aus – 130 Millionen Euro mehr als der Kämmerer veranschlagt. „Diese Spielräume sollten wir nutzen“, so Krefft.

Ganz anders sieht man das bei der CDU. „Zum Glück hat die Wirtschaft Corona gut überstanden“, sagt Fraktionsvize Claus-Uwe Rothkegel. Es sei aber blauäugig zu glauben, so der Bauunternehmer, „dass es in der Energiekrise und in dieser Rezession genauso weitergeht. Wir reden da von einer ganz anderen Hausnummer als bei Corona.“ Er geht eher von einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen aus als von einem Anstieg. „Ich kenne kein Unternehmen, das im nächsten Jahr mit einem Plus rechnet“, so Rothkegel. Zudem sei mit deutlichen Personalkosten- und inflationsbedingten Material- und Baukostensteigerungen zu rechnen.

LVB bald mit doppeltem Zuschussbedarf?

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) etwa seien bislang im Grunde mit einem Zuschuss aus der kommunalen Unternehmensfamilie von jährlich rund 50 Millionen Euro ausgekommen. Die LVB, so Rothkegel, würden künftig aber zur finanziellen Absicherung des öffentlichen Personennahverkehrs eher 100 bis 120 Millionen Euro brauchen – pro Jahr!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU-Fraktionschef Frank Tornau fordert daher: „Wir brauchen einen Kassensturz: Was muss gemacht werden? Was können wir uns leisten?“ Leipzig habe es seit 2006 geschafft, seine öffentlichen Schulden von 900 Millionen auf unter 500 Millionen Euro zu verringern. Bis Ende 2024 würden sie aber wieder auf fast eine Milliarde Euro wachsen, bis 2027 sogar auf 1,6 Milliarden Euro. „Es ist nicht nachhaltig, den nächsten Generationen so einen Schuldenberg zu hinterlassen“, mahnt Tornau. „Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, haben wir in drei Jahren keine Möglichkeiten mehr“, prophezeit der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Weickert. „Dann wird mit dem Rasenmäher gekürzt.“

CDU fordert Verzicht auf 176 neue Stellen im Rathaus und bei Eigenbetrieben

Den Personalaufbau wollen die Christdemokraten daher nicht mittragen, um ein Ausufern der Personalkosten in den kommenden Jahren zu verhindern. Vielmehr fordern sie, auf 176 der geplanten neuen Stellen zu verzichten – konkret auf 86 Stellen in der Kernverwaltung und 90 Stellen in den Eigenbetrieben Stadreinigung, Behindertenhilfe und Oper. Ersparnis pro Jahr: 9,7 Millionen Euro.