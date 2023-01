﻿Leipzig will mit Abwärme aus Raffinerie Leuna heizen: Stadtwerke planen neue Fernwärmetrasse

Am 1300 Hektar großen Chemiestandort Leuna arbeiten in verschiedenen Firmen 12.000 Menschen, darunter 600 in der Total-Raffinerie. Jährlich werden dort aus bis zu zwölf Millionen Tonnen Rohöl Benzin, Diesel, Heizöl und weitere chemische Produkte hergestellt. Die Leipziger Stadtwerke wollen bald Abwärme aus Leuna nutzen.

Leipzig/Leuna. Die Leipziger Stadtwerke planen ein weiteres Großprojekt für den Klimaschutz. Für etwa 140 Millionen Euro will das kommunale Unternehmen eine Fernwärmetrasse nach Leuna bauen, um die dortige Abwärme der Total-Raffinerie zu nutzen. Wenn das Großprojekt noch einige Hürden nimmt, könnte Leipzig schon bald im Winter zur Hälfte klimaneutral mit Fernwärme versorgt werden, erklärte Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl. „Im Sommerhalbjahr wären es dann auf jeden Fall 100 Prozent – also komplett ohne CO2-Emissionen.“

Mit den Anliegergemeinden sei bereits im vergangenen Jahr der Verlauf einer 19 Kilometer langen Fernwärmetrasse vorabgestimmt worden. Sie soll von Spergau neben der Total-Raffinerie bis zum Spitzenlast-Heizwerk der Stadtwerke in Kulkwitz führen. Dort besteht ein Anschluss zur Leipziger Ringleitung. „Beim Trassenverlauf haben wir Rücksicht auf die Wünsche der Gemeinden genommen. Es sind auch noch kleinräumige Veränderungen möglich“, sagte Viereckl. „Wir beginnen nun mit den archäologischen Voruntersuchungen und möchten 2023 auch noch die notwendigen Planfeststellungsverfahren in beiden Bundesländern absolvieren.“

Gut isolierte Wasserleitungen tief im Erdreich

Auf der Genehmigungsseite seien keine größeren Probleme zu erwarten, denn im Grunde gehe es um gut isolierte Wasser- oder Wasserdampfleitungen, die tief im Erdreich von Feldern verlegt werden. „Nach den Arbeiten kann dort wieder ganz normal Ackerbau betrieben werden.“ Etwa 14 Kilometer würden über Gebiete von Sachsen-Anhalt führen, fünf Kilometer über sächsisches Territorium. Den Gemeinden im Umfeld werde auch angeboten, selbst erzeugte Fernwärme aus erneuerbaren Energien (wie Biogas-Anlagen oder Solarthermie) in die Trasse einzuspeisen oder ihrerseits Fernwärme über diese Leitungen zu beziehen – sofern der Anschluss wirtschaftlich ist. „Durch die Verbindung rückt der mitteldeutsche Raum enger zusammen“, erklärte der Sprecher. „Und es werden Arbeitsplätze in Leuna und Leipzig gesichert.“

Gestartet werden solle das Projekt nämlich in einer Kooperation (unter dem Namen „Refill“) mit dem französischen Ölkonzern Total. Der betreibt in Leuna eine Raffinerie, deren Zwischen- und Endprodukte (wie Methanol) in Tanks gelagert werden, um sie später ausliefern zu können. Dafür müssen die Erdöl-Produkte auf Temperaturen unter 40 Grad abgekühlt werden, erläuterte Total-Sprecherin Diana Heuer. „Die dabei entstehende unvermeidbare Abwärme kann derzeit nicht effizient in der Raffinerie genutzt werden“, sagte sie. Diese industrielle Abwärme lasse sich aber zum Heizen von Wohnhäusern und Firmengebäuden nutzen. „Dabei entstehen keine spezifischen Emissionen.“ Auch gemäß EU-Recht werde diese Abwärme als „vollständig klimaneutral“ eingestuft.

Die Karte zeigt den aktuell geplanten Verlauf der 19 Kilometer langen Fernwärmetrasse zwischen Leuna und Kulkwitz bei Leipzig. © Quelle: LVZ

Jährlich 622 Gigawattstunden Wärme könnte Leipzig so aus Leuna beziehen, rechneten die Stadtwerke vor. Allein in den ersten 20 Jahren bringe das eine Einsparung von mehr als drei Millionen Tonnen Kohlendioxid, wobei die technische Nutzungszeit der Trasse 80 Jahre betrage. Gemessen am aktuellen Leipziger Bedarf entspreche das Volumen von Total 38 Prozent, so Sprecher Viereckl. Hinzu kämen laut dem Zukunftskonzept Wärme des kommunalen Unternehmens zeitnah weitere klimaneutrale Quellen: nämlich zwei Prozent aus der geplanten Solarthermieanlage in Lausen und mehr als zehn Prozent aus Biomasse und anderen erneuerbaren Quellen.

Perspektivisch ließen sich auch andere Abwärme-Erzeuger in Leuna, wo einer der größten Chemieparks Deutschlands arbeitet, in das Projekt mit Total aufnehmen, erläuterte er. Weitere Synergieeffekte würde es bringen, wenn neben der Wärmetrasse gleich noch eine Wasserstoff-Pipeline ins einmal aufgebuddelte Erdreich kommt. Denn in Leuna produziert die Linde AG seit November 2022 (übrigens weltweit erstmals im industriellen Maßstab) auch grünen Wasserstoff in einem 24-Megawatt-Elektrolyseur. Dabei wird Wasser unter Einsatz von Ökostrom aufgespalten.

Wenn Förderung kommt, soll Leitung 2027 fertig sein

Ob die Wasserstoff-Pipeline gleich mit gebaut werden kann, sei noch in der Prüfung, so Viereckl. Für die Stadtwerke wäre dies ideal, weil sie gerade in Lößnig ein neues Heizkraftwerk errichtet haben, das sich auch teilweise oder komplett mit klimaneutralem Wasserstoff betreiben lässt. Über der Fernwärmetrasse von Leuna nach Leipzig hängen aber ebenfalls noch Fragezeichen, informierte der Sprecher weiter. „Ob das Projekt tatsächlich realisiert wird, wird erst Ende des Jahres entschieden.“

Wichtigster Punkt dabei seien die Fördermittel. Im Herbst 2022 habe das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) ein Programm für effiziente Wärmenetze aufgelegt, das auch den Neubau von Trassen „mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien“ unterstützt. Ohne Förderung sei der Bau der Leitungsverbindung zum Chemiepark unwirtschaftlich, sagte Viereckl. Mit Förderung hingegen könne die Trasse 2027 fertig sein und den Betrieb aufnehmen. „Die Abwärme in Leuna weiterhin ungenutzt an die Umwelt abzugeben und dafür in Leipzig benötigte Wärme fossil zu erzeugen, wäre nicht sinnvoll“, betonte er.

Betroffene Gemeinden unterstützen die Pläne

Unterstützung erfahren die Pläne bei betroffenen Gemeinden wie Markranstädt, wo die Wärmetrasse im Ortsteil Kulkwitz enden soll. Die Stadt stehe den „Plänen nach einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung positiv gegenüber“, erklärte Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos). Dem Rathaus würden inzwischen Unterlagen zum Trassenverlauf vorliegen.

Die von Total Energies betriebene Raffinerie in Leuna kommt inzwischen ohne russisches Öl aus, wie der Konzern der LVZ bestätigte. 25 Jahre lang hatte dieser Rohöl zum Großteil über die Druschba-Trasse aus Russland bezogen. Nun werde das Rohöl an internationalen Märkten beschafft – die Belieferung erfolge über den polnischen Ostsee-Hafen Danzig und ein angeschlossenes, 1000 Kilometer langes Pipelinenetz.

Von Jens Rometsch und Florian Reinke