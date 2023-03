﻿Leipzig plant neue Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Wiederitzsch

Leipzig. Aufgrund inzwischen ausgelasteter Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete in Leipzig plant die Stadtverwaltung weitere Neubauten. Wie es am Mittwoch aus dem Sozialdezernat von Martina Münch (SPD) hieß, sollen diesbezüglich bis 2028 auch im Stadtteil Wiederitzsch drei zweigeschossige Wohngebäude errichtet werden. Insgesamt 108 Menschen könnten auf dem Gelände an der Martinshöhe vorübergehend Platz finden.

Ähnlich wie beim schon Anfang März vermeldeten Neubau im Stadtteil Kleinzschocher werden sich die Planungen auch hier am bereits bestehenden Gemeinschaftkomplex an der Arno-Nitzsche-Straße (Connewitz) orientieren. Die konkrete Gestaltung des Geländes in Wiederitzsch werde allerdings erst im Rahmen eines noch stattfindenden Vergabeverfahrens ermittelt. Die Stadtverwaltung geht von Planungskosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro aus.

Nachdem Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Plänen aus dem Sozialdezernat bereits zugestimmt hat, muss der Stadtrat voraussichtlich im Mai noch final entscheiden. Nach bisherigem Stand könnten die Arbeiten auf dem Gelände im zweiten Halbjahr 2026 beginnen und bis Mitte 2028 abgeschlossen sein, hieß es weiter.

Mehr als 30 Unterkünfte im Leipziger Stadtgebiet

Im Leipziger Stadtgebiet gibt es mehr als 30 feste Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Weil diese nahezu ausgelastet sind, wurden bereits im Spätsommer zwei Zeltstädte auf dem Deutschen Platz und an der Arno-Nitzsche-Straße als Notunterkünfte für Hunderte Ankommende errichtet. Darüber hinaus betreibt die Stadt auch fünf größere Unterkünfte für wohnungslose Ukrainerinnen und Ukrainer.

Gründe für die Überlastung der Unterbringungen liegen einerseits im anhaltenden Zuzug – vor allem aber auch an den fehlenden Alternativen für Geflüchtete auf dem Wohnungsmarkt in der Messestadt. Im Schnitt harren die Ankommenden inzwischen mehr als ein Jahr in den Gemeinschaftsunterkünften aus, obgleich se diese auch verlassen und eigenen Wohnraum suchen können.