Zwischen der Alten Messe und dem Kohlrabizirkus in Leipzig soll ein riesiger Gewerbepark entstehen. Auf 37 Hektar ist dort viel Platz für Firmen und Forscher, Sport- und Freizeitangebote. Die Stadt hat gerade einen Gestaltungswettbewerb für das weitgehend ungenutzte Areal durchgeführt – erntete dabei aber viel Kritik.

Leipzig. Hinter den Kulissen war ungewöhnlich viel Unmut über das Verfahren zu hören. Doch wie das so ist in Leipzig – die Planer im Rathaus öffentlich zu kritisieren, trauen sich dann doch nur die wenigsten. Konkret geht es um den Ideenwettbewerb für ein großes Forschungs- und Gewerbequartier, das vom Kohlrabizirkus bis zur Alten Messe reichen soll. An diesem Montag tagte die Jury und kürte einen Sieger aus elf Entwürfen von Architekturbüros. Wer gewonnen hat und wie die erfolgreiche Arbeit aussieht? Das will Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) erst am 18. Januar verkünden. Dann eröffnet er eine Ausstellung mit allen Beiträgen im Stadtbüro am Burgplatz.