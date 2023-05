Polizei erwischt Dieb im Leipziger Osten – Haftbefehl erlassen

Leipzig. Ein Dieb ist am Samstagmorgen auf frischer Tat von der Polizei in Anger-Crottendorf ertappt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten sich Zeugen gegen 6 Uhr morgens und teilten mit, dass sich ein Mann in der Stünzer Straße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen mache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenig später konnte eine Streife den 23-Jährigen in der Gregor-Fuchs-Straße stellen. In seinem Rucksack fanden die Beamten Diebesgut aus einem aufgebrochenen Transporter. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

LVZ