﻿Nach Einbruch in Leipziger Schule – Polizei findet Diebesgut in privater Wohnung

Bei der Vollstreckung eines Haftbefehls hat die Polizei Gestohlenes aus einem Einbruch in eine Schule gefunden. Der Tatverdächtige sitzt in Haft. Gegen einen weiteren wird wegen Hehlerei ermittelt.

Nach einem Einbruch in eine Schule konnte die Polizei Diebesgut in einer Wohnung feststellen.

Leipzig. Durch einen Zufall hat die Polizei einen Einbrecher ausfindig machen können, der wegen anderer Delikte verhaftet werden sollte. Was ist vorgefallen?

In der Nacht zum 11. April drang ein Unbekannter in ein Schulgebäude ein. Er durchsuchte mehrere Büroräume und entwendete elektronische Geräte. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen einen Mann, der bereits wegen mehrerer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, heißt es in einer Polizeimeldung am Mittwoch.

Als Polizisten den 23-Jährigen aufsuchten, um ihn festzunehmen, fanden sie Teile des Diebesgutes aus der Schule in dessen Wohnung. Diese wurde später auf richterlichen Beschluss hin durchsucht.

An- und Verkauf: Besitzer im Visier der Ermittler

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte anschließend ein „An & Verkauf“-Geschäft ausfindig gemacht werden, bei welchem der Beschuldigte einen anderen Teil des Diebesgutes bereits verkauft hatte. Gegen den 63-jährigen Besitzer des Ladens wird nun wegen Hehlerei ermittelt.

Der 23-Jährige, der wegen Diebstahls beschuldigt wird, wurde schließlich aufgrund des bestehenden Vollstreckungshaftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden weitere Gegenstände aufgefunden, bei welchen die Eigentumsverhältnisse in Klärung sind. Die umfangreichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und dauern an, heißt es in der Meldung weiter.