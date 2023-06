﻿Polizei fasst Fahrzeugdiebe nach Verfolgungsjagd im Leipziger Osten

Leipzig. Zwei Männer haben am Mittwochmittag in Leipzig-Engelsdorf einen Lieferwagen gestohlen und sind anschließend vor der Polizei geflohen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, konnten die Täter gestellt werden. Sowohl der 30 Jahre alte Fahrer als auch der 29-jährige Beifahrer wurden anschließend positiv auf Drogen (Amphetamine und Metamphetamine) getestet. Zudem besaß der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis.

Los ging die Verfolgung, als der Fahrer eines Lieferdienstes gegen 13.15 Uhr Pakete in der Christian-Schmid-Straße auslieferte: Die beiden Diebe entwendeten das abgestellte Fahrzeug. Den Angaben nach konnte die Polizei den Wagen durch eine vorhandene Ortungsfunktion verfolgen. Als die Beamten das gestohlene Fahrzeug anhalten wollten, flohen die Diebe. Während der Flucht überholte der 30-Jährige mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs, überfuhr rote Ampeln und teilweise über Gehwege. Auf Höhe der Zweinaundorfer Straße/Herrnhuter Straße fuhr er durch eine Baustellenabsperrung und stieß schließlich gegen eine Hauswand.

Polizei Leipzig ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Die beiden Insassen flohen dann weiter zu Fuß. Laut Polizei konnten die Beamten die Täter jedoch wenig später in der Zweinaundorfer Straße und der Mierendorffstraße stellen. Es wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 17.000 Euro.

