Polizei findet Toten nahe der HTWK – eine Person vorläufig festgenommen

Leipzig. In der Leipziger Südvorstadt ist am Freitag die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Polizei war gegen 15.45 Uhr in die Richard-Lehmann-Straße/ Höhe Karl-Liebknecht-Straße gerufen worden, wo sie den Leblosen fand. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Tötungsdelikt und nicht um einen Unfall handelt. Über die Identität des Opfers ist bislang nichts bekannt.

Im Zuge erster Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei noch am Freitag eine Person vorläufig fest. Der Bereich der Richard-Lehmann-Straße wurde abgesperrt. Die Polizei gab am Abend an, noch vor Ort zu sein.

