Diebesgut mit GPS-Sender geortet – Polizei findet zahlreiche gestohlene Fahrzeuge in Garage

Eine gestohlene Vespa führte die Polizei zu zahlreichen gestohlenen Zweirädern, die in einer Garage in Leipzig-Lindenthal versteckt wurden. Eine gestohlene Vespa geortet worden.

Leipzig. Eine gestohlene Vespa führte die Polizei zu einem regelrechten Nest mit Diebesgut in einer Garage. Zunächst hatte ein 36-Jähriger am Dienstag seine Vespa als gestohlen gemeldet. Mittels eines GPS-Senders konnte der Mann sein Kraftrad einen Tag später in einem Garagenkomplex in Leipzig-Lindenthal orten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den informierten Polizeibeamten gelang es aufgrund eines akustischen Signals des GPS-Senders exakt die Garage zu bestimmen, in der die gestohlene Vespa zu vermuten war. Nachdem ein Richter am Amtsgericht Leipzig die Durchsuchung der Garage angeordnet hatte, öffnete ein Schlüsseldienst die Tür.

Weitere gestohlene Fahrzeuge in der Garage

In der Garage befanden sich nach Angaben der Polizei nicht nur das Kraftrad des 36-Jährigen, sondern weitere Motorroller, ein Quad und ein Motorrad. Alle Fahrzeuge waren als gestohlen gemeldet. Die Fahrzeuge konnten teilweise an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden oder wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und hat zu diesem Zwecke Spuren gesichert, hieß es.