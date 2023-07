Einsatz gegen illegale Partys in Leipzig: Polizei bring Sensocopter in Stellung

Leipzig. Die Leipziger Polizei will am kommenden Wochenende mit besonderer Intensität gegen illegale Musik- und Tanzveranstaltungen vorgehen. Wie es in einer Mitteilung der Behörden heißt, sollen vor allem im Waldgebiet Neue Harth – südöstlich vom Cospudener See – nicht genehmigte Partys und Raves unterbunden werden. Um diese aufspüren zu können, werde in den Nächten zum Samstag und Sonntag auch ein sogenannter Sensocopter zum Einsatz kommen.

Leipzig: Mit der Drohne gegen Raver im Einsatz

Da es sich beim untersuchten Gebiet um einen Wald handelt, der für die Polizei schwer zugänglich sei, müsste auf diese Art von spezieller Drohne zurückgegriffen werden. Ein Sensocopter liefert ferngesteuert Luftaufnahmen und arbeitet dabei auch mit Infrarottechnik, die per Wärmebildaufnahmen Personen im Dunkeln und im Dickicht sichtbar machen kann.

Wie es weiter heißt, wurden seit April 2022 bereits fast ein Dutzend illegaler Raves im Leipziger Süden registriert. Diese gingen auch mit einer hohen Lärmbelästigung für Mensch und Umwelt einher. Problematisch am Open-Air Feiern sei außerdem, dass diese teilweise in Naturschutzgebieten stattfänden. Hinzukomme die aktuell auch erhöhte Waldbrandgefahr.

In Leipzig können auch privat organisierte Open-Air-Veranstaltungen und Raves legal stattfinden. Die Stadtverwaltung hat dazu Flächen bereitgestellt, die nach Voranmeldung genutzt werden können. Im vergangenen Jahr habe es laut Kommune 21 solcher legalen Partys in Leipzig gegeben.

