﻿„Männertag“ in Leipzig: Mehr als 500 Einsätze für die Polizei

Leipzig. Verkehrsunfälle, Körperverletzungen, verfassungsfeindliche Gesten und Lieder: Die Leipziger Polizei musste zu Himmelfahrt insgesamt mehr als 500 Einsätze bewältigen, so die Bilanz am Tag danach. Knapp 50 Verkehrsunfälle wurden nach Angaben der Polizei im Laufe des Donnerstags registriert.

„Oftmals stürzten Fahrradfahrer alleinbeteiligt. Teilweise mussten diese verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden“, informierte die Polizei. Sieben Trunkenheitsfahrten seien festgestellt worden. Dabei betrug der höchste festgestellte Alkoholwert eines Fahrradfahrers 2,1 Promille, der eines Autofahrers lag bei 1,78 Promille. Die Polizei wurde am „Männertag“ auch zu Körperverletzungsdelikten gerufen, insgesamt lagen diese im mittleren zweistelligen Bereich. Vereinzelt sei es zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen mehrere Personen beteiligt waren.

Verfassungsfeindliche Symbole, Gesten und Lieder

Auch gegen verfassungsfeindliche Gesten, Lieder und Schriftzüge gingen die Beamtinnen und Beamten vor. So hörte eine Gruppe von mehreren Personen am Vorplatz des Völkerschlachtdenkmals gegen Mittag verfassungsfeindliche Lieder. Beim Eintreffen der Polizei konnten dort allerdings keine Personen mehr angetroffen werden.

In Grimma wurden Polizeikräfte auf einer Einsatzfahrt durch circa 40 Personen an ihrer Weiterfahrt gehindert. Ebenso wurde laut Polizei aus der Gruppe heraus eine nationalsozialistische Geste gezeigt. Die blockierte Stelle musste umfahren werden, um an den Einsatzort zu gelangen. Im Zuge von Nachermittlungen konnten nur noch wenige Personen festgestellt werden, deren Tatbeteiligung noch Gegenstand weiterer Ermittlungen ist, hieß es.

Eine 24-Jährige brachte am Nachmittag einen verfassungsfeindlichen Schriftzug in der Größe von fünf mal zwei Metern an einer Wand in Liebertwolkwitz an. Sie wurde auf frischer Tat ertappt und muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verantworten.

Sächsische Bereitschaftspolizei unterstützt Einsatz

Am Abend zündete ein 22-Jähriger bei Beilrode einen Feuerwerkskörper, der in seiner Hand detonierte. Er musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizeireviere der Stadt Leipzig sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen wurden zu Himmelfahrt zusätzlich von Kräften der sächsischen Bereitschaftspolizei und des Einsatzzuges der Polizeidirektion Leipzig unterstützt.

LVZ