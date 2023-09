MEK-Einsatz in Leipzig: Polizei stellt ein Kilo Crystal Meth am Bayerischen Bahnhof sicher

Leipzig/Halle. Ein Ermittlerteam aus Halle hat am Donnerstagabend im Leipziger Zentrum einen 35-Jährigen festgenommen. Demnach haben die Polizistinnen und Polizisten bei dem Tatverdächtigen ein Kilogramm der Droge Crystal Meth gefunden und sichergestellt, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Freitag mitteilte.

Demnach sollen die insgesamt sechs Ermittler um 20 Uhr am Donnerstag am Bayerischen Bahnhof in Leipzig den 35-Jährigen in einem Auto angehalten und kontrolliert haben. Dabei seien ein Kilogramm Drogen beschlagnahmt worden. Die Polizistinnen und Polizisten seien durch intensive Ermittlungen auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden, erklärte der Polizeisprecher. Hintergründe zur Frage, warum genau die Beamtinnen und Beamten aus Sachsen-Anhalt die Maßnahme in Leipzig durchführten, könne er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

Drogenfund in Leipzig: Tatverdächtige festgenommen

Zusätzlich sollen in zwei Wohnungen in Weißenfels und in Thüringen, an denen sich der Tatverdächtige oft aufgehalten haben soll, Durchsuchungen durchgeführt worden sein. Während in Thüringen einige Beweismittel gesichert worden sein sollen, haben die Beamtinnen und Beamten in Weißenfells nach Angaben des Polizeisprechers eine 33 Jahre alte Mittäterin aufgefunden und mehrere Tausend Euro beschlagnahmt.

Beide Tatverdächtige sollen vorläufig festgenommen worden sein. Gegen sie werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Halle habe gegen den 35-Jährigen einen Haftantrag gestellt, über diesen sollte ein Ermittlungsrichter noch am Freitag entscheiden. Die Behörde prüfe ebenfalls einen Haftantrag für seine mutmaßliche Komplizin, heißt es.

